Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “100. Yılında Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasını kazanan öğrenciler, ödüllerini Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin elinden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “100. Yılında Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları Başöğretmen Salonu’nda törenle açıklandı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada bakanlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrencilere fotoğraf makinesi, üçüncü olan öğrencilere tablet, mansiyon alan eser sahibi öğrencilere ise bluetooth kulaklık verildi. Ödüllerini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin elinden alan öğrenciler, mutluluklarını törene katılan aileleri ve öğretmenleri ile paylaştı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in zor şartlar altında kurulduğunu belirterek, “Bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik konumundan dolayı herkesin gözünün üzerinde olduğu ve çeşitli şekillerde bize sorunlar çıkardığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak milletimizin her an hazır ve tetikte beklemeyi gerektiren karakteri, bu mücadeleleri kolaylıkla vermesine yardım etmiştir. Bu nedenle bizim için kıymet biçilmeyecek bu toprakların bu anlamı uzun bir kahramanlık destanından daha da öte bir şeydir” diye konuştu.

Ödül törenine Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğrenciler, aileleri ve öğretmenler katıldı. Sergilenmeye değer bulunan eserler, 29 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Demir Yolları (YHT), AŞTİ, Kızılay Metro İstasyonu ve Esenboğa Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde fiziki ve dijital ortamlarda sergilenecek.