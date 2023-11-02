Atakum Belediyesi ve özel bir kulüp işbirliği ile Cumhuriyetin bir asırlık tarihini simgeleyen ‘100. Yıl Anıtı’, hayata geçiriliyor. Atakum Kent Meydanı’nda inşa edilecek anıt projesinde; 100 kolonda, Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne Cumhuriyetin 100 yılı anlatılacak.

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarında Samsun’da ilklere imza atan Atakum Belediyesi, bir asırlık tarihi ölümsüzleştirecek ‘100. Yıl Anıtı’ projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında; Cumhuriyetin 100 yılını temsil eden 100 kolon, Atakum Kent Meydanı’nda inşa edilecek. Kolonların ön yüzlerinde Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyete giden süreçte yaşanan gelişmeleri anlatan görseller, arka yüzünde ise rölyef süslemeler yer alacak.

Atakum’a özgün anıt

Hayata geçirdiği her çalışmada; sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdüren Atakum Belediyesi, bu projede de aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Kent sakinlerinin sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak projede, Cumhuriyetimizin 100 yılı bir bütün halinde anlatılacak. Projede yeşil alanların yanı sıra dinlenme ve oturma bölgeleri, yürüyüş sahası ve havuz bulunuyor. Bölge halkının talepleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak hayata geçirilen projede, yer altı otoparkı daha etkin kullanılarak, trafik ve ulaşım konusunda da rahatlık sağlanacak. Atakum Kent Meydanı’nda yer alan etkinlik ve konser alanlarının korunduğu proje ile kentte yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. Atakum’un turizm çeşitliliğine de katkı sunması hedeflenen ‘100. Yıl Anıtı’ ile kent, cazibe merkezi olma beklentisini daha da yukarı taşıyacak. Birçok ilki hayata geçirecek proje için Cumhuriyet, Samsun ve Atakum sevdalılarının katkıları bekleniyor.

Türkiye’de tek

Cumhuriyetin 100 yılının 100 farklı biçimde ifade edileceği ‘100. Yıl Anıtı’ bu anlamda da Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Milli mücadelenin başlangıcından günümüze dek yaşanan süreçlerin, farklı görsel ve rölyeflerle ifade edileceği özgün çalışma, kısa süre içinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.