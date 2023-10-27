Sağlık Bakanlığı tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle 81 il ve 16 şehir hastanesinde eş zamanlı olarak “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi düzenlendi. Bu çerçevede Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde hazırlanan fotoğraf sergisi de törenle açıldı.

Cumhuriyet döneminde köylerde tedavi yapan doktorlar, fedakârca çalışan hemşireler ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerini gösteren çok sayıda fotoğraf karesi, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde açılan sergide görücüye çıktı. Sergide ayrıca aradan geçen yüzyılda Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda imkansızlıklarla değil, çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıktığına değinilirken, binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanının hiç değişmediğine dikkat çekildi. Sergi hastaneye gelenler tarafından da gezilerek incelendi.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde bir resim sergisi organizasyonu düzenlendiğini söyleyen Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, fotoğrafların sergilenmesi için kentin en işlek, en çok çalışan, en çok hasta ve hasta yakınının girdiği, en çok insanın gün içerisinde bulunduğu yerlerinden biri olan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini tercih ettiklerini belirtti.

"1923’ten 2023’e aynı aşk ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz"

1923’ten 2023’e aynı aşk ve heyecanla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, "İnşallah 200’ncü yılda da, 300’ncü yılda da, 500’ncü yılda da bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz, ebelerimiz, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, hasta bakıcılarımız, temizlik personelimiz ve sağlıkta çalışan tüm arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışmaktalar. Bu şekilde çalışmaya da inşallah devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız olsun, nice güzel yüz yıllarımız olsun" dedi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Aynur Özdemir, duygulandığını ve fotoğraflara bakınca Cumhuriyet yıllarına gittiğini aktardı.

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde açılan sergi, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yatan hasta servisi 1. kattaki fuaye alanında açık kalacak.