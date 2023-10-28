Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla, Nevşehir’de ’100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Cumhuriyetin 100. Yılı’ kutlamaları çerçevesinde Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezi’nde ’100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa; Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Erdoğdu, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kayacan, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, sağlık personelleri ve davetliler katıldı. Katılımcılar eşliğinde serginin açılışını gerçekleştiren Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Erdoğdu, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ve protokol üyeleri daha sonra sergiyi gezerek sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Açılışı yapılan sergide cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine dair fotoğrafların günümüze uyarlandığı sergide köy köy gezip tedavi yapan doktorlar, fedakârca çalışan hemşireler ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının o dönemin imkânsızlıkları içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf kareleri yer aldı. Ayrıca aradan geçen 100 yılda Türkiye’nin sağlık hizmeti sunumunda çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıktığına dair karelerin yer aldığı sergide hizmet binaları, teknolojiler ve imkânlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanının hiç değişmediğine vurgu yapan fotoğraf karelerine de yer verildi.

’100 yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi, 3 Kasım 2023 Cuma gününe kadar Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezi’nde sergilenmeye devam edecek.