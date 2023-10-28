Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisinin açılışı Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve hastane idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılışı yapılan ve Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne değişen; sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunulan hizmetlerin gelişimi ve ileri teknoloji sağlık tesislerinin konu edildiği sergi, 03.11. 2023 tarihine kadar açık kalacak.