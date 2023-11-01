"100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" isimli fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı öncülüğünde "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi. Erzurum Şehir Hastanesi ve MNG Alışveriş Merkezinde ziyarete açılan sergide, Cumhuriyet’in ilanından günümüze sağlık alanında yaşanan gelişmeler, tarihi bir perspektifle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışında bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, sergi ile genç Cumhuriyet’in ilk yıllarında hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının zor şartlardaki özverili çabalarının siyah/beyaz fotoğraflarla anlatılmaya çalışıldığını ifade ederek, günümüz modern sağlık hizmetlerine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Cumhuriyet’ten günümüze, sağlık hizmetlerine dair zengin bir arşivden seçilen siyah/beyaz fotoğraflarla, köy köy gezip hastaları tedavi eden doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının, imkansızlıklar içerisindeki kahramanca mücadelelerinin anlatıldığı sergi, 3 Kasım 2023 tarihine kadar halkın ziyaretine açık olacak.