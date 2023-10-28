Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşlara 100 bin fidan dağıtılacak.

‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Geleceğe 100 Bin Fidan’ etkinliği çerçevesinde Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapılacak. 29 Ekim 2023 Pazar günü Nevşehir Belediyesi başkanlık binası önünde gerçekleştirilecek olan etkinlikte vatandaşlar fidanlarını ücretsiz olarak alabilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın da katılacağı fidan dağıtımı sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 18.00’e kadar sürecek.