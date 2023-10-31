Erzurum Çifte Minareli Medrese’de Azerbaycanlı ressamların resimleri sergilendi. Sergi açılışında iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Sergi açılışına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Ulviye Hamzayeva, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve davetliler katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi iki dost ve kardeş ülke arasında birçok anlamda birlikteliklerin olmasının mutluluk verici olduğunu dile getirerek, “Azerbaycanlı konuk sanatçılarımızın açmış olduğu resim sergisi vesilesiyle buradayız. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini kısaca özetlemek gerekirse, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuyla ilgili güzel bir sözü var. Diyor ki Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz. Geleceği geleceğimizdir. Ulu önder Haydar Aliyev’inde bir millet-iki devlet özdeyişi var. Bugün hepsi tanımlayan bir tarif eden güzel sözlerden, özdeyişlerden birisi. Bu yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Aynı zamanda da Ulu Önder Haydar Aliyev’in de yüzüncü yıl dönümü. Haydar Aliyev’in de doğum gününü kutluyoruz.” dedi.

Konuşmalardan sonra davetliler serginin açılışını yaptı ve eserleri tek tek gezdiler.