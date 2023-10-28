Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla 100 yılda sağlık hizmetlerinin geldiği noktaya ışık tutan fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından “100. Yılda Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi 81 eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığından gönderilen fotoğraflar Valilik Kampüsü Müdürlük binası önünde sergiye açıldı. Serginin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü’ye yönetim kadrosu da eşlik etti. Öğütlü, bir asrı tamamlayan Cumhuriyetin ilk yıllarından sağlık hizmetleri ile günümüz koşullarında verilen sağlık hizmetlerini yansıtan serginin zamanla yaşan gelişme ve o zamanki imkansızlıkları hatırlamak adına öneli olduğunu dile getirdi. Sergi gün boyu halka açık olarak devam etti.