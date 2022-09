Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) İzmir’e kazandırdığı Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, yeni bir koleksiyona daha ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Cem Üsküp koleksiyonu ile açılan “Meçhul Asker: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Asker Portreleri” adlı sergi, DEÜ mensuplarını ve vatandaşları bir araya getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) İzmir’e kazandırdığı Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, yeni bir koleksiyona daha ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Cem Üsküp koleksiyonu ile açılan “Meçhul Asker: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Asker Portreleri” adlı sergi, DEÜ mensuplarını ve vatandaşları bir araya getirdi.

Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni İzmir’de açan DEÜ Rektörlüğü, İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yeni bir sergiyi daha kente kazandırdı. “Meçhul Asker: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Asker Portreleri” adlı sergiyi açan DEÜ Rektörlüğü, üniversite mensuplarını ve vatandaşları bir araya getirdi. Cem Üsküp’ün koleksiyonuna ait olan, küratörlüğünü Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü Öğretim Görevlisi Ömer Durmaz ile Öğretim Görevlisi Betül Teoman’ın yaptığı, sergileme tasarımını ise DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünden Araştırma Görevlisi Çetin Can Karaduman’ın gerçekleştirdiği sergi, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin katılımı ile açıldı. Tarihi şahsiyetleri anlamının tarihi hadiseleri bilmek kadar önemli olduğunu kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne dek şanlı tarihimizin bir bölümünü asker portreleriyle anlatan bu özel koleksiyonda, ülkemizin bugünlere gelmesi için emek vermiş, kan dökmüş ve aziz milletimize hizmet etmiş kahramanlarımızın hayatlarını anlama fırsatı bulduk. Hepimizin bildiği üzere ülkemiz, büyük mücadelenin ardından kuruldu. Bu süreçte istiklal ve istikbal sevdasını sinesinde taşıyan aziz milletimiz, onurlu duruşu sayesinde hem dünyaya örnek oldu hem de kendi içinden birçok kahramanı çıkardı. Dolayısıyla geçmişimizi bilmek ve ona sahip çıkmak, umudun ve başarının üzerinde yükselen ülkemiz açısından daha da önemli hale geldi. Bu noktada milli ve manevi değerlerimiz kadar mücadelemize güç ve ruh veren kahramanlarımızı yakından tanımamız, hepimiz için zorunlu hale geldi” dedi.

“Tarihi sorumluluğumuz var”

Üniversite olarak bu gerçekliğe uygun çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Hotar, “Biz, Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni kentimize kazandırırken bu duyguları içimizde taşıyorduk. Sonuçta, tarihi ve toplumsal sorumlulukları olan araştırma üniversitemiz, atacağı her adımda örnek olması gerekiyordu. Aziz milletimize her zaman hizmet eden kurumumuz, şanlı bayrağımıza, ilke ve değerlerimize sahip çıkacak nesilleri yetiştirmeye özen gösterdi. Bu sergi ise meçhul gibi gözüken ancak zihnimizde ve gönlümüzde her daim yeri olan askerlerimizin portrelerini, kamuoyu ile paylaşmayı hedefledi. Böylece, bizi biz yapan kahramanlarımızı tanımayı ve ortak yaşam arzumuzu vurgulamayı amaçladık” diye konuştu.

"Öğreneceğimiz çok şey var"

Türk tarihinden öğrenilecek çok şey olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Hotar, “Şanlı tarihimizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Biz, ilmi, imanı ve orduları ile yedi düvele meydan okumuş bir milletin evlatlarıyız. Ecdadımızın zaferlerini ve askerlerini tanımak, bizim yükümlülüğümüzdür. Bu sergiyi de, yaklaşımımızın bir sonucu olarak düşünüyoruz” ifadesinde bulundu. Koleksiyonunun aynı zamanda çocuk ve gençlere de ilham ve örnek olacağına inandıklarını kaydeden Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sergimizin açılışında bizleri yalnız bırakmayan İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’ye, koleksiyonunu üniversitemiz ile paylaşan Cem Üsküp’e, burada emeği geçen mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

"İç dünyalarını yansıtıyor"

Törenin açılışında konuşan koleksiyoner Cem Üsküp ise sergiye öncülük eden DEÜ Rektörlüğüne teşekkür ederek “Bu sergide, Türk askerinin muhtelif rütbede ve farklı zamanlarda çektirdiği portreler yer alıyor. Burada askerimizin kahramanlıklarının yanı sıra onların iç dünyalarını da yansıtmaya çalıştık. Bu vakur bakışların arkasında her biri, gururla üniformasını taşırken vermiş oldukları pozlarla beraber, fotoğrafların arkasına kendi el yazılarıyla tutmuş oldukları notları da yer alıyor. Bu yazılar da onların iç dünyalarını yansıtıyor” dedi. Törenin ardından ziyaretçilerle birlikte sergiyi gezen Rektör Hotar, Şahne’ye müzenin kitabını armağan etti.