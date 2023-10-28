Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü kapsamında Denizli’yi anlatan “Son Yüzyılda Denizli’den Yüzler” adlı 100 fotoğrafın yer aldığı sergiyi beğeniye sundu. 100. yılda Denizli’yi anlatan çok özel karelerin yer aldığı 100 fotoğraf 10 Kasım’a dek açık kalacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında birbirinden özel etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’yi anlatan “Son Yüzyılda Denizli’den Yüzler” adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda 100. yılda Denizli’yi anlatan 100 fotoğrafın beğeniye sunulduğu serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Zolan açılışta yaptığı konuşmada, sergide Cumhuriyet’in başlangıcından bugüne Denizli’de yapılan güzellikleri yer aldığı tarihi bir arşiv olduğunu kaydetti. Denizli’nin geçmişine yönelik fotoğraf sergisinin hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür eden Başkan Osman Zolan, “Cumhuriyetimizin 100. yılını güçlü bir şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Herkesin Cumhuriyet’i hissetmesi ve hak ettiği şekilde kutlamak adına pek çok programa imza atıyoruz. Her gün onlarca etkinliğimiz var” dedi.

Emanete sahip çıkıyoruz

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için kanını döken şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Zolan, “Bize düşen Atatürk’ümüzün, ecdadımızın Anadolu’yu yurt yapmak için canını, kanını veren tüm büyüklerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu güzelliklere sahip çıkarak emaneti daha güzele ve ileriye götürmektir” diye konuştu. Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. 100. Yılda Denizli’yi anlatan çok özel karelerin yer aldığı serginin 10 Kasım’a dek ziyaret edilebileceği belirtildi.

400 fotoğraf arasından seçildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen ‘Son Yüzyılda Denizli’den Yüzler” adlı fotoğraf sergisi için gazeteci Muhammet Karaçay tarafından kent hafızasına katkı koyacak 400 esere ulaşıldığı bunların arasından eski olanların restore edilerek basıma hazır hale getirildiği ve farklı boyutlarda sergide beğeniye sunulduğu ifade edildi. Öte yandan dileyen vatandaşların Denizli’yi anlatan arşiv niteliğinde fotoğraflarını Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na getirerek taranıp örneğinin alınması ve aslının tekrar vatandaşlara verilebileceği ifade edildi.