Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünün kentte coşku içinde kutlanması için onbinlerce öğrenciye Türk bayrağı hediye ediyor. Öğrencilerin evlerini süsleyecek Türk bayrakları, Cumhuriyet’in 100. yılında Denizli’yi adeta kırmızı beyaza bürüyecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünün kentte coşku içinde yaşanması için onbinlerce öğrenciye Türk bayrağı hediye etti. Bu kapsamda Başkan Osman Zolan, Naile-Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Osman Zolan’a, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız ve öğretmenler eşlik etti. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü tek yürek kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, gösterdikleri coşkulu karşılama ve ilgiden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Cumhuriyet’in 100 yaşına basmasına çok az kaldığını kaydeden Başkan Zolan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve bugüne kadar ülkemizi ayakta tutmak, vatanımızı böldürmemek ve bayrağımızı dalgalandırmak için kanını döken tüm kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bayrağımız kutsaldır, en kıymetlimizdir”

Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: “Sevgili gençler, bayrağımızı her daim dalgalandırarak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için sizlerle birlikte bu emanete sımsıkı sahip çıkacağız. Sizler bizlerden daha başarılı olacaksınız. Bu ülkeyi daha güzele ve ileriye götüreceksiniz. İnşallah sizlerin başarısıyla birlikte ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacak.” Türk milletinin bağımsızlık sembolü Türk bayrağını gençlere hediye etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu işaret eden Başkan Zolan, “Bayrağımızı evinize götürün, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunu doyasıya yaşamak için balkonlarınıza, uygun gördüğünüz yerlere asın. Bayrağımız kutsaldır, en kıymetlimizdir. Bu coşkunuzdan dolayı çok mutluyum. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Başkan Zolan Türk bayrağı hediye ettiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.