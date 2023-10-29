Denizli’de Cumhuriyet’in 100.yıl kutlamaları büyük coşkuyla sürdü. CHP ilçe örgütlerinin ev sahipliğinde Cumhuriyet kutlamalarının ilk saatlerinde fener alayı yürüyüşü ve konsere binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 28 Ekim Cumartesi günü Sevindik Kapalı Pazaryerinde Cumhuriyet Şöleni yaşandı. CHP Pamukkale İlçe ve CHP Merkezefendi İlçe Örgütlerinin ev sahipliğinde düzenlenen Fener Alayı ve Ozan Ozanca konserinde Denizlililer Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına coşku ile başladı. Karşıyaka, Sümer ve Sevindik Mahallelerinde belirlenen noktalarda başlayan Fener Alayı, yüzlerce metre kortejle gerçekleşti. Düzenlenen programa CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Erinç Ertürk, önceki dönem milletvekili Ali Rıza Ertemur, Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahinur Dingil, Pamukkale İlçe Gençlik Kolları Başkanı ibrahim Savan, yönetim kurulu ve parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Balkonlarda ve yol kenarında toplanan vatandaşlar da söylenilen marşlara ve yaşanılan Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.

Sevindik Kapalı Pazaryerinde son bulan fener alayı ve kortej yürüyüşünün ardından Ozan Ozanca konseri ile coşku doruk noktasına ulaştı.

Başkan Coşkun: “Cumhuriyet Umuttur!”

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Cumhuriyetin 100’üncü yılında bir asırlık ideolojinin toplumun bütün kesimlerine umut olduğunu vurguladı. Coşkun, “Karanlığı mahkum edilen bir topluma cumhuriyet umut olmuştur. Cumhuriyet; Dokuzkavaklar’daki Süleyman’ın oğlu Ali’ye umuttur. Karşıyaka’daki Afyonlu Türk Veli’ye de umuttur. Ağrılı Kürt Faik’e de umuttur. Aktepe’deki muhafazakâr mütedeyyin ailenin kızına da umuttur. Deliktaş’taki alevi kardeşim Ali’ye de umuttur. Fatih’teki tekstil işçisi Ayşe’ye de umuttur. Anafartalar’daki top sektiren çocuğa da umuttur. Umudun adı Cumhuriyet’in doğum gününde Cumhuriyet çatısı altında yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde minnet ve saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyorum. Nice mutlu 100 yıllara!” diye konuştu.