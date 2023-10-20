Cumhuriyetin ilan edilişinin 100’üncü yılı, Bodrum Belediyesi’nin hazırladığı etkinliklerle coşku içinde kutlanacak.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler düzenlenecek. Yarımada genelinde düzenlenecek olan etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu Bodrum’a yakışır şekilde coşkuyla kutlanacak.

100’üncü yıl etkinlikleri spor müsabakaları, turnuvalar, dans gösterileri, uçak gösterisi, tiyatro oyunları, belgesel ve film gösterimi, söyleşiler ile bir dizi konserler düzenlenecek. Ayrıca, Bodrum Deniz Müzesine tüm girişler 29 Ekim 2023 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ücretsiz olacak. Kutlama programı 29 Ekim Pazar günü saat 21.00’da Belediye Meydanı’nda Ece Seçkin ve eş zamanlı olarak Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda gerçekleşecek olan Pusula konseri ile son bulacak.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının gurur ve heyecanını yaşadığını belirten ve kutlamalar ile ilgili konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere armağan ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve onun açtığı yolda her daim yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet ruhunu en derinlerimize kadar yaşamak için Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Bodrum’da çeşitli etkinliklerle bir araya geleceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize beklerken özellikle 29 Ekim akşamı meydanlarda ellerde Türk bayrakları ile buluşmaya ve beraber 100’üncü yıllımızı kutlamaya davet ediyorum.” dedi.