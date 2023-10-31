Düzce Üniversitesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 27 programa ev sahipliği yaparak Cumhuriyet’in anlam ve önemini tüm kesimlerle paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları için tüm imkanlarını seferber eden Düzce Üniversitesi, bu özel güne yönelik; 11 panel, 10 konferans, 2 sergi, 1 sempozyum, 1 söyleşi, 1 workshop ve 1 doğa yürüyüşü olmak üzere, sadece bir hafta içerisinde, toplam 27 program düzenleyerek, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan organizasyonlara imza attı.

Derinlikli programlarla 100 yıllık değerlendirme ve gelecek vizyonu

Bilim, teknoloji ve sanayiden sanata; ekonomiden dış politikaya; eğitimden edebiyata; sağlıktan tarıma; tarihten Türk mutfağına kadar daha birçok konuda, Cumhuriyet’in 100 yılını, alanında uzman konuklarla, derinlikli bilimsel programlarla değerlendiren Düzce Üniversitesi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını da kamuoyuyla paylaşarak, ülkemizin ikinci yüzyılı için gelecek vizyonu ortaya koydu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada “Düzce Üniversitesi olarak; Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, güçlü ve müreffeh Türkiye için daha çok çalışacağımıza söz veriyor, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyoruz” ifadelerine yer verildi.