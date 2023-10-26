Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) organize edilen “Cumhuriyetimizin 100. Yılı SBTÜ Masa Tenisi Turnuvası” düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

16-25 Ekim 2023 tarihleri arasında kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvaya, öğrencilerle birlikte akademik ve idari personelden oluşan toplam 53 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan sporcular, turnuva boyunca oynanan toplam 58 maçta dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuva hakkında duygularını dile getiren sporcular, Cumhuriyetin 100’üncü Yılı kapsamında düzenlenen bu turnuvada yer almaktan, bu etkinliğe katılarak geleceğe bir hatıra bırakmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını belirttiler.

Rektör Kul’da turnuvaya katıldı

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ile Elektrik-Elektronik Bölümü hazırlık sınıf öğrencisi Emir Talip Aslan arasındaki maç büyük bir mücadeleye sahne olurken izleyenlerden tam not aldı. Düzenlenen etkinliği değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul; “Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari kadrolarda bulunan personelimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bir araya gelmesini ve bir aile ortamında kaynaşmasını çok değerli buluyoruz. Bu yaklaşımla, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında çeşitli programlar planladık ve gerçekleştiriyoruz. Toplam 53 sporcumuzun katıldığı Masa Tenisi Turnuvamız da renkli müsabakalara sahne olmuş, başarıyla tamamlanmıştır. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında planladığımız diğer etkinliklerimiz de hazırlanan takvim dahilinde devam edecektir.” dedi.

Turnuvada dereceye giren sporcuların ödül belgeleri ve madalyaları Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından takdim edildi.

Masa Tenisi Turnuvasında sıralamalar şu şekilde oluştu;

Erkekler Kategorisi; 1. Özgürcan Demirkaya, 2. Fuat Sungur, 3. Çetin Özdemir. Kadınlar Kategorisi:1.Ayşenur Çayır, 2. Sude Yıldırım, 3. Zeynep Özmen