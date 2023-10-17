Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinliklerine özel gerçekleştirdiği Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarına İstanbul Milletvekili, gazeteci-yazar Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu’nu konuk etti. Denizli’nin kendisi için nostaljik bir şehir olduğunu dile getiren Cevizoğlu, ilkokul 1. sınıfı Denizli’de okuduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü coşkusunu birbirinden özel etkinlikleri ile sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen bilim insanı, yazar, tarihçi ve sanatçı gibi değerli isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne özel düzenlediği Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programında İstanbul Milletvekili, gazeteci-yazar Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu’nu misafir etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli’nin kendisi için nostaljik bir şehir olduğunu ve ilkokul birinci sınıfı o dönemki adı Kahramanlar İlkokulu olan Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu’nda okuduğunu kaydeden Doç. Dr. Cevizoğlu, program öncesi okulunu tekrar Başkan Zolan ile görme imkanı yaşadığını kaydetti.

“Denizli benim için çok özel bir şehir”

Doç. Dr. Cevizoğlu, “Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Denizli benim için çok özel bir şehir. Okulum kapalıydı, yine de nostaljik fotoğraflar çektirme şansı bulduğum için mutluyum” diye konuştu. Türkiye gündemi üzerine analizler ve tespitlerin yer aldığı söyleşide düşüncelerini aktaran gazeteci-yazar Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, katılımcılar tarafından kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, kıymetli bilgilerini paylaşan Doç. Dr. Cevizoğlu’na teşekkür ederek özel bir akşam yaşadıklarını söyledi. Katılımcıların yoğun alkışları arasında sona eren söyleşi sonrası Başkan Zolan, Doç. Dr. Cevizoğlu’na üzerinde Denizli Horozu bulunan kaide hediye etti. Program sonunda gazeteci-yazar Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu okuyucularına kitaplarını imzaladı.