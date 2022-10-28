Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dahilinde düzenlenen “100. Yıla Girerken Cumhuriyeti Anlamak” başlıklı panel düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dahilinde düzenlenen “100. Yıla Girerken Cumhuriyeti Anlamak” başlıklı panel düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurucu kadroya şükran duyduğunu ifade ederek, bu büyük mücadelede canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı. Cumhuriyet bayramının anaokulundan beri kutlandığını söyleyen Prof. Dr. Genç, Cumhuriyet bayramı kutlamasının her dönemde her yaşta farklı duygularla, farklı hislerle ve farklı anlamlarla yapıldığını dile getirdi.

Panel, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Sibel Küçükkülahlı “Cumhuriyetin Kazanımları” başlıklı sunumu ile devam etti. Cumhuriyet ile yönetilen her yerde demokrasinin olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Küçükküllahlı, demokrasi yönetiminde herkesin eşit oy hakkı olduğunu ve her kesimin temsil hakkı olduğunu vurguladı. Kurtuluş mücadelesi boyunca hep ortak bir aklın olması için caba harcandığını ifade eden konuşmacı, kurulan müdâfaa-i hukuk cemiyetlerinin bu durumu en güzel yansıtan gelişmeler olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cabasının da hep bir meclis kurarak milleti yönetime ortak etme isteği olduğunu vurgulayan Dr. Küçükkülahlı, ülkemizde cumhuriyetin kurulmasının dünyayı da etkilediğini, Yunanistan’ın da 1924’te cumhuriyet yönetimine geçtiğini, İngiltere’de hükümet değiştiğini söyledi.

Panelin son sunumunu yapan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, “Cumhuriyete Giden Yol” başlığı altında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Asırlardır padişahlıkla yönetilen milletin cumhuriyet yönetimine geçmesinin kolay olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, birey olma ve erdemli olma anlayışının cumhuriyet yönetimiyle ortaya çıkacağı düşüncesinin etkili olduğunu söyledi. 18. Yüzyılda Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau gibi dünyaca ünlü düşünürlerin ortaya attığı bireycilik anlayışının cumhuriyet yönetimi isteğini artırdığını ve bunun da ülkemizdeki Namık Kemal gibi yazarları etkilediğini kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu yazarlardan etkilendiğini ve bireyi ön plana çıkarmak için cumhuriyeti ve demokrasiyi savunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Genç, Atatürk’ün “Cumhuriyet Fazilettir” sözünün kendisi için çok anlamlı olduğunu birey olarak insana önem verdiğini ifade etti.

Son olarak öğrencilere seslenen Prof. Dr. İlhan Genç, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına girildiğini; ancak cumhuriyeti payidar kılacak kişilerin kendileri olduğunu, bunun için de çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.