Eskişehir Görme Engellilerspor B2-B3 futsal takımı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen 100. Yıl Zafer Kupası’nda ikinci oldu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde organize edilen 100. Yıl Zafer Kupası, 23-29 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlendi. Eskişehir Görme Engellilerspor B2-B3 futsal takımı turnuvada adeta şov yaptı. Turnuvanın ilk maçında Mevlana Engelliler Spor Kulübü’nü 7-0’lık skorla geçen Eskişehir ekibi, ikinci maçta Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Bu maçtan 17-1 gibi farklı bir skorla ayrılan Eskişehir Görme Engellilerspor, rakiplerini tek tek yenerek adını finale yazdırdı. Çekişmeli geçen final müsabakasında Surkent21 Engelliler Spor Kulübü’ne 3-1 mağlup olan Eskişehir ekibi, ikincilik kupasını kazandı.

“Şehrimize Zafer Kupası Türkiye 2’nciliği ile döndük”

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel düzenlenen turnuvada alınan ikincilik hakkında konuşan Eskişehir Görme Engellilerspor Başkanı Caner Oyman, takım olarak gururlu olduklarını söyledi. Başkan Oyman sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Cumhuriyetimizin 100’üncü, kulübümüzün de 20’nci yaşında şehrimize Zafer Kupası Türkiye 2’nciliği ile döndük. Tüm ekibimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Turnuvaya hazırlanırken salon bulma ve antrenman yapma sıkıntısı yaşıyoruz ama bu başarıya ulaşmak bizi mutlu etti. Antrenörümüz Mesut Dolgun eşliğinde salonun müsait olduğu durumlarında haftada çift antrenman yaparak, turnuvaya hazırlandık. Daha uygun şartlarda çalışınca nice başarılar kazanmayı istiyoruz.”