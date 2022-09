Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü, şehirde coşkuyla kutlandı. Kurtuluşun 100’üncü yıldönümü çerçevesinde, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokolün katılımıyla, Tophane’den Atatürk büstüne kadar uzanan bir kortej gerçekleştirildi.

Bursa’da 2 yıl, 2ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 100 yılı kutlamaları, gece yapılan tarihi belediye binası önündeki tören ve fener alayının ardından bugün de Tophane Meydanı’ndan başlayan kortejle devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi gösterisiyle beğeni topladı. Kortejin ardından Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk büstüne çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da tören, Bursa protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Bursa Kent Müzesi amfi tiyatroda devam etti. Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’nın kurtuluşuyla ilgili yayınladığı mesaj okundu.

’Köklerimizden güç alıyoruz’

Konuşmasına Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Bursa’nın işgali üzerine yazdığı “Bülbül” şiirinden dizeler okuyarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1918 yılından sonra, Türkiye’nin hemen hemen her yanında yaşanan işgallerden Bursa’nın da nasibini aldığını hatırlattı. Her işgalin yürekleri dağladığını ancak Bursa’nın işgalinin bütün ülkeyi derinden etkilediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın işgali milli mücadelenin merkezi olan Ankara’da ise büyük bir üzüntüye sebep oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla meclis kürsüsüne “pûşide-i siyah” olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa işgalden kurtulana kadar orada kaldı. 11 Eylül, tarihimizde sadece Bursa’nın kurtuluşu değil aynı zamanda Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı manevi olarak kazandığı gündür. Bizler köklerinden güç alarak geleceğe koşan bir milletiz. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te neden savaştığını, Osman Gazi’nin neden Bursa’yı fethetmek istediğini, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u neden almak istediğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesini çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü biz inanıyoruz ki, tarihini bilmeyen, ona sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur. Bu özel günlerin en önemli kazanımı, genç nesillerin, bu toprakların nasıl vatan olduğunu öğrenmesidir. Bu özel günler aynı zamanda bizim birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren mayadır. Söz konusu vatan olduğunda, nasıl birlikte hareket etmemiz gerektiğini öğretir bize. Değil mi ki en son yaşadığımız darbe kalkışmasına milletçe 100 yıl öncesinin ruhuyla karşılık verdik. Bu ruhu kaybetmediğimiz sürece, karşımıza çıkabilecek her engeli aşarız. Bursa’mızın kurtuluşunun 100. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törende Mehmet Akif Ersoy’un Bursa’nın işgaline üzüntüsü nedeniyle yazdığı Bülbül şiiri de Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Orhan Camii imam hatibi Orhan Demirarslan tarafından seslendirildi.

Mehter, kılıç kalkan ve halk oyunları gösterisinin ardından kutlamalar çerçevesinde Kent Müzesi’nde “Milli Mücadele Döneminde Bursa’nın İşgal ve Kurtuluşu 100. Yıl” sergisi ziyarete açıldı.