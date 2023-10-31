100. Yıl Sedir Spor Kompleksi, Büyükşehir, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tamamlanarak, hizmete girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 100. Yıl Spor Kompleksi faaliyete geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarım kalan projelerden olan Sedir Spor Kompleksi’ni Cumhuriyetin 100. Yılı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gençlere armağan edecekleri sözünü vermişti. Başkan Böcek, sözünü tuttu ve toplam 160 milyon liraya mal olan spor kompleksini tamamlayarak, gençlerin ve sporcuların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’ni ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karabulut ve yönetimi ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Kadın Basketbol Takımı, Güreş Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın salondaki çalışmalarını izledi.

Başkan Böcek, basketbol salonunda Toroslar Kadın Basketbol Takımının yıldızı Kelsey Bone ve Antalya Büyükşehir Spor Kulübü’nün genç oyuncusu arasında temsili bir hava atışı yaptı. Orta sahadan basket atış yarışmasını izledi. Başkan Böcek, etkinlikte bedensel engelli basketbolcularla sohbet etti.

"Güreşçilerle buluştu"

Güreş salonunda Büyükşehir Belediyespor Başpehlivanları ile bir araya gelen Başkan Böcek, salonda çalışma yapan çocuk ve genç sporcularla keyifli dakikalar geçirdi. Güreşçiler, yeni salonlarının muhteşem olduğunu belirterek, Başkan Böcek’e teşekkür etti. Başkan Böcek, güreşçilerle minderde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Geleceğin yıldızları yetişecek"

Başkan Böcek, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nin Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğin yıldız sporcularını yetiştireceğini, gençlere ev sahipliği yapacağını söyledi. Atıl kalan projeyi gençlere ve spora kazandırmak için mücadele ettiğini söyleyen Başkan Böcek, “Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Tasarruf ettik ve burayı bitirmek nasip oldu. Sedir 100. Yıl Spor

Kompleksi’ni bugün hizmete açıyoruz ama resmi açılış önümüzdeki günlerde olacak. Emeği geçenleri kutluyorum. Antalya’ya, gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olsun” diye konuştu.

Antalya Toroslar Basketbol Kulübü Antrenörü Selen Erdem, “Bu güzel şehre böyle güzel bir spor kompleksi kazandıran başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Spor salonu bir şehrin kalkınması, çocukların oynaması ve sporcular yetişmesi için çok önemli. Muazzam bir tesis. İnşallah çok güzel maçları burada kazanarak Antalya halkına bu başarıları hediye ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın da şöyle konuştu: “Antalya’da ilk ve tek olan minder güreş salonumuza

kazandırdı. Üç minderli bir salon burada ulusal turnuvalar yapılabilir. Milli takımlar da kamp yapar”.

Kompleksin detayları

2 bloktan oluşan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nin kapalı spor salonu bölümünde; 1435 metrekare alana ve 896 kişilik izleyici kapasitesine sahip, uluslararası maç standartlarını sağlayan ve 2 aynı takımın aynı anda antrenman yapabileceği basket sahası, 3 minderli, 620 metrekare alanında güreş salonu, 907 metrekare alana sahip 6 adet fitness salonu, fuaye, antrenör, hakem, soyunma, toplantı odaları, ofisler, kafeterya ve mescitler bulunuyor. Kompleks kapsamındaki Çocuk Kulübünde; 5 sınıf, 120 öğrenci kapasiteli kreş, uyku odası, yemekhane ve mutfak yer alıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasında ise 9 idari ofis, toplantı salonu, mutfak, yemek salonu, sinevizyon odası, depo ve mescitler yer alıyor.