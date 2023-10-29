Selçuk Belediyesinin öz kaynakları ile yapılan 14 Mayıs Mahallesi 100. Yıl Parkı ve Seyir Terası, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında açıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında 14 Mayıs Mahallesi 100. Yıl Parkı’nın açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Başkan Sengel, “Gerçekten de hepimiz için keyifli olacağını düşündüğümüz bir alanı hizmete açtık. Bu seyir terasları, bu park Selçuk Belediyesi emekçileri tarafından öz kaynaklarımızla yapıldı. 100. Yıl Parkımız bu yönüyle de bizim için çok kıymetli. Belediye emekçilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Cumhuriyet tekrar doğar"

100. Yıl Parkı’nı çocuklarla açmanın ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Sengel, “Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimiz için çok kıymetli. Her kız çocuğumuz okula gittiğinde Cumhuriyet tekrar doğar. Her kadın seçme ve seçilme hakkını kullandığında Cumhuriyet tekrar doğar. Bağımsızlık meşalesi sönmediği ve yandığı sürece Cumhuriyet tekrar doğar. Bu ülkede bütün çocuklar gülümsediği sürece Cumhuriyet tekrar doğar” dedi.

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz” sözünden feyz alarak bu açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Sengel, “Cumhuriyetimizin 100. yılında çocuklarımız ile birlikte 100. Yıl Parkımızı onurla, gururla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan saygı ve özlemle açıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Selçuklu çocuklar, 2 bin metrekarelik 100. Yıl Parkı’nın açılışında çeşitli gösteriler ve aktivitelerle doyasıya eğlendi.