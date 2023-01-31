Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 100. Yıl Şehir Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Yüzde 60-70 oranında tamamlanan parkın 19 Mayıs’ta hizmete açılması planlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 100. Yıl Şehir Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Yüzde 60-70 oranında tamamlanan parkın 19 Mayıs’ta hizmete açılması planlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin kendi imkan ve kaynaklarıyla yaptığı bildirilen, içerisinde biyolojik gölet, nebati renk ve koku bahçeleriyle birlikte tıbbi ve aromatik bahçeler, endemik bitkiler, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla birlikte çocuk ve yetişkinler için eğlence alanlarının yanı sıra birçok etkinliğin de yapılacağı 100. Yıl Şehir Parkı’nda Başkan Gürkan incelemelerde bulundu.

100. Yıl Parkı inceleme gezisinde yer alan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “2022 yılının Nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte temelini atmış olduğumuz 100. Yıl Parkımızın hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, ‘bir yılda burayı bitireceğim’ demişti. Parkta yapılan incelemeler neticesinde de çalışmaların yüzde 60-70 oranında tamamlandığını görüyoruz. Bölgemize hitap edecek çok büyük bir park. Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın çalışmalarına baktığımızda tarihten kültüre, sanattan spora birçok alanda yatırımlar gerçekleştiriyor. 300 bin metrekare alana sahip parkımız bölgemize hitap ediyor. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"19 Mayıs’ta açılacak"

100. Yıl Şehir Parkı’nda çalışmaların kış ayı olmasına rağmen yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, “100. Yıl Parkının yapılış sürecini yerinde görüp incelemek maksadıyla muhtarlarımızla ve daire başkanlarımızla beraber parkımızı gezdik. Çalışmaların kış şartlarına rağmen yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır, yaraşır Yeni Yüzyılımızda parkımızı, inşallah 19 Mayıs gibi açmayı düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte biter ve vatandaşımızın hizmetine sunulur. Parkın iç dizaynına ve özelliklerine baktığımız zaman lokasyon ve konsept anlamında Türkiye’ye örnek modern bir park olacak. Yapıldığı zaman Türkiye’deki park peyzajcıları buradaki uygulamanın nasıl olduğunu yerinde görüp incelediklerinde örnek bir park olacağını göreceklerdir. Tabii ki dünyanın değişik yerlerinde de parklar vardır. Ancak parkımız lokasyon, konsept, içindeki donanım ve işlevsel yapısı itibariyle hepsinden daha geniş ve uzun ömürlü bir park olacağını ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışmanın da Malatyalı hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.