Uşak’ta kurtuluş etkinliklerinde düzenlenen “100. Yıl Masterler Futbol Turnuvası” Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın santra vuruşu ile başladı.

Uşak’ta kurtuluş etkinliklerinde düzenlenen “100. Yıl Masterler Futbol Turnuvası” Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın santra vuruşu ile başladı.

Uşak Belediyesi’nin organize ettiği “100. Yıl Masterler Futbol Turnuvası” Karaağaç Şehitler Stadyumu’nda başladı. Uşak amatör futboluna büyük emekleri olan ve ahrete irtihal etmiş Halil Çekçek ve Hakan Uçak anısına düzenlenen turnuva iki grupta oynanacak müsabakalarla yaklaşık 2 hafta sürecek. Turnuvanın ilk maçları Uşak Masterler - Emniyet Masterler ile Asil Masterler - Uşak Masterler FK arasında oynandı. Organizasyona Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık, Halil Çekçek ve Hakan Uçak’ın yakınları ile sporseverler katıldı.

Başkan Çakın, “Centilmence mücadeleler diliyorum”

Uşak’ta amatör ve altyapı faaliyetleri ile de yakından ilgilendiklerini söyleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Şehrimizin amatör sporuna büyük katkıları olan Halil Çekçek ve Hakan Uçak anısına böyle bir turnuva düzenlediğimiz için son derece mutluyuz.“ dedi.

Başkan Çakın, “Uşak’ımızın kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bir tanesi olan turnuva için buradayız. Biraz önce başlama vuruşunu yaptık. 8 tane master takımımız iki grup halinde kıran kırana mücadeleler gerçekleştirecek. Önce centilmenlik, ardındansa keyifli ve bol gollü mücadeleler diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi de bu müsabakaları izlemeye bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan Uşak Masterler FK takım kaptanı Ayhan Çelik, bu turnuvaya seve seve katıldıklarını ve gurur duyduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sporun kardeşlik ve dostluk üzerine kurulu olduğuna değinen izleyicilerden Yılmaz Akyüz ise merhumlara rahmet diledi.