Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Türkiye temalı kostümü ile sahne alan pop müziği sanatçısı Betül Demir, "Çocukların öldüğü hiçbir savaşta, kazanan hiç kimse yoktur" dedi. Konser öncesinde kadın askerler sahneye çıkarak, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği KADES uygulamasının tanıtımı yapılırken konserin son bölümünde ise Betül Demir ile küçük bir hayranı arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde Yalı Meydanı’nda Betül Demir konseri düzenlendi. Konser öncesinde Bartın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Suçları Şube Müdürü Teğmen Türkan Uluçay ve beraberindeki 3 kadın astsubay sahneye çıkarak, KADES uygulamasını tanıttı. Binlerce kişiye uygulamayı anlatan kadın askerler, alandakilerin yoğun alkışını aldı.

Türkiye temalı kostüm giydi, Filistin’e mesaj yolladı

Tanıtımın ardından ise Türkiye temalı kıyafet ve saç sitili ile pop müziği sanatçısı Betül Demir sahne aldı. Üzerindeki kırmızı renkteki kıyafetler bulunan sanatçının saçında ise ay ve yıldız yer aldı. Betül Demir, sahnede yaptığı konuşmasında İsrail’in işgali altındaki Filistin’de çocukların öldürüldüğünü hatırlatarak, "Dünyada gerçekten çok zor, kötü şeyler oluyor. Galiba millet olarak bir tek biz anlıyoruz. Buradaki herkes ve bütün ülkemiz için geçerli olan bir şey var ki, çocukların öldüğü hiçbir savaşta, kazanan hiç kimse yoktur. Dünyada böylesine acı çekilirken, bizim için kutlamalar zor ama işte onlara Cumhuriyetin, hür olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. O yüzden bir tek biz anlarız, diyoruz. Savaşı yakından tanıyan, bilen bir millet olarak" diye konuştu.

Duygusal ve hareketli şarkılar okuyan sanatçı, 10. yıl marşında Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’nu, İzmir Marşı’nda ise çocukları sahneye çağırarak, onlarla birlikte marşları okudu.

Minik hayranı ile ilginç diyalog

Sık sık sahneden inerek, seyircilerin arasında şarkılarını okuyan Betül Demir, Poyraz ismindeki küçük bir hayranı ile yaşadığı diyalog, sanatçıyı ve protokolü güldürdü. Poyraz’ı elinden tutarak, protokolün bulunduğu alanın önüne getiren sanatçı, "Ya başkanım, ben sahneden bu çocuğu gördüm. Bütün sahne boyunca bu çocuğa hayran kaldım. Öyle bir duruyor ki, böyle bir şey olamaz" dedi.

Betül Demir’in, "Poyraz hiç yüz vermiyorsun bana. Tipin değilim galiba" sorusu üzerine küçük hayranı, "Yok hocam ya" cevabını verdi. Bu cevap üzerine gülen Demir, "Cevabı duydunuz mu? Oldu hocam ya. Bir şey diyemedim. Üzüldüm gerçi ama hafiften öpseydin hoşumuza giderdi" diyerek, küçük hayranı ile muhabbete devam etti. Sanatçının ısrarı üzerinden Betül Demir’in yanağından öpen Poyraz, "Ne olacaksın büyüyünce" diye soru üzerine ise, "Belediyeci şoför olacağım" cevabını verdi.

Aldığı cevap karşısında şaşıran sanatçı, "Başkanım" diyerek, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’nun yanına gitti. Başkan Fırıncıoğlu ve Poyraz ile hatıra fotoğrafı çektiren Betül Demir’in, "Başkanım alıyor muyuz işe?" sorusu üzerine gülümseyen Fırıncıoğlu ise, "Alıyoruz işe alıyoruz" diye cevap verdi.

Fotoğraf çekilmesinin ardından Poyraz’a dönen sanatçı, "Poyraz artık sana işi buldum. Artık bütün Bartın da tanıyor. Bartın’ın yıldızı oldun. Ona göre artık" diye konuştu.

Yaşanan ilginç diyalogların ardından sahneye çıkan sanatçı Betül Demir, şarkısı için çok beğendiği Bartın’da klip çekeceğini müjdeledi. Sanatçı, Emrah’ın 40. yıl albümünde söylediği, "İhtiyacı Var" şarkısına Bartın’da klip çekeceğini belirterek, şarkıyı binlerce hayranı karşısında okudu.

Genç hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği sanatçı Betül Demir’e Bartın yöresine ait tel kırma, kıyafet şal ve tepsi hediye edilirken, konserin son bölümündeki havai fişek gösterisi de ilgi gördü.