Karacabey Belediyesi Tarihi Fotoğraf Galerisi, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgisiyle Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde açıldı. 1890’dan 1980’e 100 yıllık miras başlığı altında Cumhuriyetin 100. yılına ithafen açılan galeri vatandaşlardan tam not aldı.

Karacabey Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirdiği Tarihi Fotoğraf Galerisini önceki gün düzenlenen açılışla Karacabeylilerin beğenisine sundu. İçerisinde 100 yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmayı bekleyen çeşitli fotoğrafların yanı sıra bazı gazete haberleri ve belgelerde sergilendi. Önceki gün gerçekleşen açılışa Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Ali Özkan ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Bursalı araştırmacı yazar Şaban Yalazı ile Raif Kaplanoğlu da açılışta yer alan isimlerden oldu.

Karacabey Kent Müzesi için ilk adım

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, “Nasıl bir Karacabey vardı bizden önce, kimler geldi kimler geçti. Nasıl bir hayat sürdüler ve biz gelecek nesillere nasıl bir Karacabey bırakabiliriz. İşte tüm bunların bir nebze de olsa tanıtıldığı, anlatıldığı bir çalışmayı derledik sizlere. İnşallah bu çalışma bundan sonra oluşacak Karacabey’deki Kent Müzesinin de ilk kilometre taşlarından olur diyoruz. Burada değerli mesai arkadaşlarımızın yanında, bu çalışmanın şekillenmesinde emeği geçen, arşivleriyle bizlere destek olan değerli Karacabeylilere, kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyoruz tüm Karacabeyliler adına. Bu projenin en güzel yanı, kendini sürekli yenileyebiliyor olması. Arkadaşlarımız bu fotoğrafları arşiv sahiplerinden alıp, taratıp, aynı gün geri iade ettiler. Fotoğrafın arkasında yazan yazıları, isimleri ve tarihleri de fotoğrafla birlikte kayıt ettiler. Ardından yapay zeka teknolojisi ile netleştirmenin yanı sıra renklendirme çalışmaları ile görücüye çıkarttılar. Her fotoğrafta arşiv sahibini belirtmeye özen göstermenin yanı sıra her gelen fotoğraf arşivleri ile bu galeri kendini sürekli yenileyecektir. İnteraktif sergi kısmında akıllı ekranda, baskıya sığmayan daha fazla fotoğraf da bu şekilde büyük ekranda açıklamaları ile yer alacak ve kullanıcılar filtreleme yaparak aradığı fotoğraf veya belgeleri bulabilecek. Hayırlı olsun” dedi.

3 farklı tarih kitabı müjdesi

Açılış konuşmasının ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte Tarihi Fotoğraf Galerisi ilk ziyaretçilerini ağırladı. Gelen misafirlerin çoğunluğu galeriyi gezerken zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Ayrıca protokol üyeleri çıkışta hatıra defterini imzaladı. Başkan Özkan, bu projenin sürekli kendini yenileyerek güncelleyebilir bir altyapıda hazırlandığını belirtirken, yakın zamanda 100 yıllık miras başlığı altında 3 farklı tarih kitabını da belediye bünyesinde yayınlanacağının müjdesini verdi.