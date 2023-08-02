Sivas’tan başlayan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun Amasya-Samsun etabına gelindi.

16 takımdan 100 sporcunun mücadele ettiği turda bisikletliler Amasya Saraydüzü Kışlası önünden Samsun’a uğurlandı. Çekişmeli turda pedallar Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna dönecek.

Bisikletlileri Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik ve sporseverler yolcu etti. 1 Ağustos’ta Sivas’tan yola çıkan bisikletliler 5 Ağustos’a kadar Sivas’tan Ankara’ya tarihin izinde 784 kilometre kat etmiş olacak.