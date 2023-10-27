Sakarya’da Engelsiz Hobi Kursları öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümünde gerçekleştirdikleri etkinlikte ay yıldızlı bayrakları açarak, güzel bir koreografi oluşturdu.

Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) engelli bireyler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Engelsiz Hobi Kursu öğrencileri, Cumhuriyet’in bir asrı devirdiği günlerde kırmızı ve bayazla süslenen gösteri yaptı. Ay yıldızlık bayrak açıldı, kırmızı ve beyaz meşaleler yakıldı, Türkiye haritasının parça parça birleştirildiği bir gösteri düzenlendi ve zafer marşları söylendi. Yapılan gösteride Türkiye’nin toprak bütünlüğünün manevi değerine dikkat çekildi.