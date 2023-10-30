TED İzmir Koleji, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Cumhuriyet Koşusu düzenlerken, koşuya katılan bin kişi Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

TED İzmir Koleji, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Cumhuriyet Koşusunu bu yılda Cumhuriyetin 100. yılı onuruna gerçekleştirdi. 2018 yılından bu yana düzenlenen, her yıl daha fazla katılımcıyla büyüyerek Urla ile özdeşleşen TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusunun dördüncüsü, bu yıl rekor katılıma sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, şiir okuma ve zumba performansı sonrası koşu ile devam etti. Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Gözlet’in start verdiği koşuda, 7’den 70’e herkes Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Türkiye’den ve İzmir’den yüzlerce sporseveri buluşturan koşuya bin kişi katıldı. Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi iş birliğinde yapılan, Urla Kum Plajından başlayan 5K halk koşusu, etkinlik için özel izinle açılan Karantina Adasında devam ederek Kum Plajında son buldu. Dört farklı kategoride birinci olan yarışmacılara ödüllerini ise TED İzmir Koleji yönetimi takdim etti.

Öte yandan koşuya katılan katılımcılar, aynı zamanda Türk Eğitim Derneğinin “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına bağışta bulunarak, yüksek nitelikli nesillerin yetiştirilmesine de katkı sağladı.