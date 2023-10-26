Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde okul müdürleriyle bir araya geldi. Okullara asılması için müdürlere Türk bayrağı ve Atatürk posteri hediye eden Kocaman, "Okullarımızın, hanelerimizin, vatandaşlarımızın nereden nereye geldiğini iyi analiz etmeye çalışıyorum. Çok büyük bir mesafe kat ettik. Bunda en büyük emek sizlerindir" dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, ilk, orta ve lise okullarında görev yapan 95 okul müdürü katıldı. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir aradayız. Bizlere her türlü desteği sağlayan Kartepe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz genelinde büyük bir coşkuyla 100. yılımızı kutluyoruz. İlçemizi Türk bayrağı ile donatarak tüm dünyaya mesaj vermiş olacağız. Kalkınma sadece eğitimle olmaktadır. İnsan değişirse dünya değişire inandık" dedi.

"Adaletsizlik, ırkçılık, barbarlık bizlere de yaşatılmak istenebilirdi"

Bağımsızlık ve güçlü irade ortaya konularak Cumhuriyetin kurulduğunu kaydeden Başkan Mustafa Kocaman ise "O zaman bağımsızlığımızı, güçlü irademizi ortaya koymasaydık dünya da yaşanan adaletsizlik, ırkçılık, barbarlık bizlere de yaşatılmak istenebilirdi. Bugün medeni, kalkınmış gördüğümüz, demokrasinin beşiği gördüğümüz devletlerin yaşanan olaylara verdikleri tepkiyi hep birlikte görüyoruz. Bizi biz yapan şanlı bayrağımızı bayrak yapan, Atatürk’ü gazi yapan, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızı sağlayan bugün güçlü bir şekilde devam etmemizi sağlayan birlik ve beraberliğimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın nereden nereye geldiğini iyi analiz etmeye çalışıyorum"

Kartepe’nin gelişimini yakından gördüğünü dile getiren Kocaman, "Kartepe’nin çocuğuyum. Okullarımızın, hanelerimizin, vatandaşlarımızın nereden nereye geldiğini iyi analiz etmeye çalışıyorum. Çok büyük bir mesafe kat ettik. Bunda en büyük emek sizlerindir. İmkanlarımız ölçüsünde sizlere destek veriyoruz. Desteğimizi çoğaltarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100. yılını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yaz ederek onur ve gurur ile kutluyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, okullara asılmak üzere Türk bayrağı ve Atatürk posterini okul müdürlerine takdim etti.