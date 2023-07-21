Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna düzenlenen bisiklet turu, 3-4 tarihleri Samsun’da yapılacak.

5 gün, 5 etap, 16 takım, 100 bisikletçi Sivas’tan Ankara’ya Cumhuriyet yolunda, tarihin izinde 784 km pedal çevirecek. Pedallar, Cumhuriyet’in 100. yılı onuruna dönecek.

Nathan Redmond resmen Burnley’de Nathan Redmond resmen Burnley’de

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos, salı günü start alacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara’da Cumhuriyet’in kurulduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde 5 Ağustos, Cumartesi günü son bulacak.

Etaplar: 1 Ağustos Sivas-Amasya 208 km. 2 Ağustos Amasya-Havza 90 km. 3 Ağustos Havza-Samsun 135 km. 4 Ağustos Samsun-Çorum 176 km ve 5 Ağustos Çankırı- Ankara 175 km olarak şekillenecek.

Samsun Valiliği tarafından da desteklenen bisiklet turunda Türkiye, Irak, Mısır, Kazakistan, Özbekistan ve Bulgaristan takımlarından da bisikletçiler pedal çevirecek.