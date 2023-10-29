DÜZCE(İHA) – Düzce’de Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde 100. yıl 100 genç 100 basket etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 100. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu dahilde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıt Park Meydanı’nda 100. Yıl 100 Genç 100 Basket etkinliği düzenlendi. Çeşitli yarışların yapıldığı etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte dereceye giren gençlere Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı hediye takdim etti.