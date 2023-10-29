Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan 100 yıl, 100 gazete konulu sergi açıldı.

Cumhuriyetimizin 100.yılı etkinlikleri kapsamında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum’un 100 yılı aşan basın geleneğinden örneklerin bulunduğu sergi ziyaretçilerini tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Erzurum Kongre Binasında Cumartesi gününden itibaren ziyaretçilerin gezebildiği serginin açılışı Cumhuriyet Bayramında yapıldı.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen, cemiyet üyeleri, Tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Folklor Araştırmacısı Muhsin Koç gazeteciler ve vatandaşların hazır bulunduğu açılış sonrasında 1867-2023 yılları arasında Erzurum’da yayınlanan gazetelerin yer aldığı sergi gezildi. DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak Cumhuriyetimizin 100.yıl kutlamaları etkinlikleri kapsamında Erzurum Basınının bir asrı aşan geçmişinden bir kesit sunmak istediklerini vurguladı. Bindesen, Türkiye’de basının önemli merkezlerinden birisi olan Erzurum’un basını da geçmişten geleceğe önemli görevleri yerine getirdiğini anlattı. Kaymakam Tuncay Kaldırım da, DAGC yöneticilerini tebrik ederek, etkinliğin süresinin uzatılmasını özellikle ilk, orta ve lise öğrencilerinin sergiyi görmesi gerektiğini söyledi. Gazete baskılarını ve örnekleri inceleyen Kaldırım, sergide adeta tarihsel yolculuğa çıkıldığını kaydetti.

Gazeteler şehir hafızası için önemli

Öte yandan sergiyi TRT Prodüktörü İsmail Bingöl ile birlikte gezen Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu da, Erzurum’un köklü basın geleneğine sahip olduğunu ifade ederek,