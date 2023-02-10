Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleştirilen enkaz çalışmalarının 100’üncü saatinde, 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Saadet Apartmanında çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri, enkazın altında kalan kadını yaralı olarak çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan kadın hastaneye sevk edildi.

Kastamonu’dan deprem bölgesine 2 bin tabut

Kastamonu’dan deprem bölgesine 2 bin tabut

Adıyaman’da enkaz çalışmalarının 100’üncü saatinde 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Enkazın altından bir vatandaş daha sağ kurtuldu.

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