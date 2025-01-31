Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'nca onaylanan 100 yeni projenin daha destekleneceğini duyurdu. Toplam hibe desteği 461 milyon lira olacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve kırsal kalkınma alanında 100 yeni projeyi daha kazandıracaklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı ile ilgili yeni hibe desteğini paylaştı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; mantar yetiştiriciliği, seracılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile yenilenebilir enerji gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 100 proje hibe desteği almaya hak kazandığını belirterek, toplam 461 milyon TL hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise, yaklaşık 710 milyon TL tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını söyledi.