Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla "100 Okul 100 Resim" sergisi düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Köprülü Mehmet Paşa Parkı’nda resim sergisi açıldı. Vezirköprü’de bulunan okullardaki öğrencilerin yaptıkları 100. yıl temalı resimler sergilendi.

Sergide konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin 100. yılını tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de coşku ile kutlamaya devam ediyoruz. Bugün burada 100. yılda 100 Okul 100 Resim sergisi için toplanmış bulunmaktayız" dedi.

Konuşmanın ardından "100 Okul 100 Resim" sergisinin açılış kurdelesi Kaymakam Özgür Kaya ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Resim sergisine ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlıyan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.