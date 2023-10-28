Edirne’de öğrenciler, hazırladıkları koreografiyle Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı.

Edirne 1. Murat Anadolu Lisesinde "100. Yıl" koreografisi hazırlandı. Okul idaresi ve öğretmenlerin koordinesinde Cumhuriyet’in 100. yılını 100 öğrenci tarafından oluşturulan koreografide, Türk bayrağının yanında "100" sayısı ve "sonsuzluk" işareti yapıldı. Okul müdürü Yakup Öz ve okul öğretmenlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler bedenleriyle 100 yazdı, öğretmenler ise Türk bayrağı açtı. 100 öğrenci, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla okul bahçesinde koreografi çalışması yaparak görsel şölen oluşturdu. Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açan öğrencilerin çalışması görüntülendi.