Sakarya Büyükşehir Meclisi 14 Ekim Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 62 maddelik gündem oylanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda 62 gündem karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak. Toplantıda; Büyükşehir ulaşım filosuna dahil edilecek yeni metrobüslerle ilgili süreç resmen başlayacak ve 100 milyonluk yatırım için Başkan Yusuf Alemdar’a yetki verilecek. Ayrıca toplu taşımada yeni bir dönemi başlatacak ‘Şoför Kimlik Kartı’ uygulaması için tüm paydaşlarla iş birliği protokolü yapılması da mecliste karara bağlanacak.