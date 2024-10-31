Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde su sıkıntısı yaşayan kırsal mahalleler için düğmeye bastı. SASKİ, Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyu 100 milyon 872 bin TL’lik yatırımla 9 mahalleye ulaştıracak yeni şebeke ve iletim hattı imal ediyor.

Halka hizmet yolculuğunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehri daha planlı ve modern hale getirerek tüm sektörlerde üretim, istihdam ve ihracatı artırmayı hedefliyor. Bunun için yoğun çaba sarf eden belediye, üstyapı yatırımlarına başlamadan önce 17 ilçenin altyapısını güçlendiriyor.

Yeni hatlar imal ediliyor

Yatırım programı kapsamında ilçelerin kırsal mahallelerinde içme suyu, yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon şebeke hatlarını yenilemeyi sürdüren SASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek rakımlı mahallelerin içme suyu problemlerini ortadan kaldırmak için yeni hatlar imal ediyor. Bu imalatlardan birisi de Terme ilçesinde yapılıyor.

91 bin 800 metrelik proje

Terme ilçesinin İlimdağ, Kesikkaya, Ambartepe, Kocamanbaşı, Oğuzlu, Akçaykaracalı ve Kazımkarabekirpaşa ile Salıpazarı’nın Güzelvatan Mahallelerinin içme suyu sorununu 91 bin 800 metre uzunluğundaki projeyle çözüme kavuşturacak olan SASKİ Genel Müdürlüğü, şebeke ve iletim hattı imalat çalışmalarına saniyede 50 litre su arıtan Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin inşa edildiği Örencik Mahallesi’nden başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı kontrolünde imalatı süren hattın, 7 bin 800 metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmaların bitirilmesi ile Arıtma Tesisi’nden su alan Örencik Mahallesi’nin ardından; Kervansaray, Ambartepe, Kocamanbaşı, Kesikkaya, Oğuzlu, Kazımkarabekirpaşa, Bazlamaç, Akçaykaracalı, Akçagün ve Mescitli ile Salıpazarı’nın Güzelvatan, Konakören, Suluca, Cevizli, Kızılot, Yeşilköy, Yenidoğan ve Sarıhasan olmak üzere 19 mahallenin daha su problemi ortadan kaldırılacak.

Yatırıma devam

Yeni içme suyu şebeke hattının yaklaşık 100 milyon 872 bin 681 TL’ye mal olacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Su, hepimizin bildiği gibi yaşamımızın en temel gıdası. Bu sebeple vatandaşlarımızın sudan her türlü şekilde istifade edebilmesi son derece önemli. Bizler şehrimize, hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıktık. Bu noktada her zaman önceliğimiz şehrimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini en kısa ve doğru şekilde karşılayabilmektir. İlçelerimizde, kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimiz suya ulaşmada problem yaşamasınlar diye tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Terme ve Salıpazarı’na bağlı mahallerimize su temin edebilmek için büyük bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Güzel ve büyük bir yatırım hayata geçiriyoruz; bu noktada heyecanımız sürüyor. İnşallah 17 ilçemizin tamamında hayata geçireceğimiz yatırımlarımızla şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.