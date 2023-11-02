Nevşehir’de 100 metre içerisinde peş peşe meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaların güneşin sürücülerin gözünü almasından kaynaklandığı belirtildi.

Kazalar, sabah saatlerinde Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlk kazada Ulaş K. 50 AV 670 plakalı otomobili ile önünde seyreden İbrahim Ç.’nin kullandığı 03 UP 798 plakalı tıra arkadan çaptı. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan sürücü, Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yolda seyreden diğer sürücülerin kaza nedeniyle bir anda durmalarından sonra ikinci ve üçüncü kazalar da peş peşe geldi. İkinci kazada Hamdi Ş. 34 CYY 317 plakalı minibüsü ile önünde seyreden Hüseyin E.’nin kullandığı 50 ACJ 893 plakalı minibüse arkadan çaptı. Kazada minibüs sürücülerinden Hüseyin E. yaralandı.

Aynı anda meydana gelen üçüncü kazada ise Cafer A., kullandığı 50 ABT 134 plakalı otomobili ile önünde seyreden Murat K. idaresindeki 31 AAN 889 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kara yolu araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.