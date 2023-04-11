Geçtiğimiz Aralık ayında, açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılan Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinin imkanlarından faydalanan miniklere okunan 100 kitapta dile getirilen olguların resme dönüştürülerek sergilendiği etkinlikte, çocuklar öğretmenleriyle doyasıya eğlenme şansı buldular. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturan ve güvenli ortamı ile miniklerin keyifli anlar yaşayıp, hayata dair ilk öğretilerini aldıkları Begonvil Çocuk Gelişim Merkezinde, 100. Gün Kutlama Etkinliği çerçevesinde pasta kesimi de yapıldı.

Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, çocuklara her gün bir kitap okunduğunu ifade ederek, “Begonvil Çocuk Gelişim Merkezimiz açılalı 100 gün oldu. Ve bu 100. günü coşku ile kutluyoruz. Bu çerçevede öğretmenlerimiz, 100 gün boyunca çocuklarımıza her gün bir kitap okudular. Ve bu kitaplarla bağlantılı olarak etkinlikler yaptılar. Bu etkinliklerle ilgili bir sergimiz var ve çocuklarımızla birlikte coşkulu bir parti yaptık” dedi.