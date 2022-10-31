SAMSUN (İHA) – Samsun’da fazla kilolarından şikayetçi olan aynı aileden 3 kişiye obezite ameliyatı yapıldı. Ameliyat olmadan önce 100 kilo ve üzeri olan aile bireyleri ameliyat olduktan sonra kilo verdiklerini ve sağlık sorunlarının ortadan kalktığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da fazla kilolarından şikayetçi olan aynı aileden 3 kişiye obezite ameliyatı yapıldı. Ameliyat olmadan önce 100 kilo ve üzeri olan aile bireyleri ameliyat olduktan sonra kilo verdiklerini ve sağlık sorunlarının ortadan kalktığını söyledi.

2 yıl önce Trabzon’dan Samsun’a 105 kilo olarak gelen Aydın Fazlıoğlu (56), Medicana Internatıonal Samsun Hastanesi’nde obezite ameliyatı oldu. Obezite ameliyatı olmadan önce şeker hastalığına bağlı şikâyetleri de bulunan Aydın Fazlıoğlu ameliyatın etkisiyle 2 sene sonra 70 kiloya kadar düştü. Akabinde Aydın Fazlıoğlu’nun tavsiyesi üzerine 8 ay önce gelini Gökçe Fazlıoğlu ve 1 ay önce de oğlu Samet Fazlıoğlu ameliyat oldu. 8 ay önce ameliyat olan Gökçe Fazlıoğlu 62 kiloya kadar, 1 ay önce ameliyat olan Samet Fazlıoğlu ise 122 kiloya kadar düştü.

“Diğer ilaçları da bırakmak üzereyiz”

Süreci anlatan Aydın Fazlıoğlu, “Ben buraya geldiğimde 105 kiloydum. Yaklaşık 33 kilo verdim. Şeker hastalığı vardı. Şeker gözüme vuruyordu. Ameliyat olduktan sonra şuan şekerim 90’lardadır. İnsülin ilacı kullanıyordum, onu bıraktım. Diğer ilaçları da bırakmak üzereyiz” dedi.

“Akşamları yatamıyordum ve rahatsızlık hissi duyuyordum”

Birçok sağlık sorununun ortadan kalktığını ifade eden Samet Fazlıoğlu, “Fazla kilolarımdan şikayetçiydim. Hareketlerimi kısıtlıyordu. Çalışma hayatımı etkiliyordu. Babam ve eşimin vasıtasıyla ameliyat oldum. Şu anda gayet iyiyim. Başarılı bir operasyon geçirdim. Operasyonu geçireli 1 ay oldu. Ameliyata girmeden önce 138 kiloydum. Bu kilom sonucunda yavaş yavaş şeker hastalığı başlangıcı oluyordu. Bunun önüne geçmiş olduk. Terliyordum. Akşamları yatamıyordum ve rahatsızlık hissi duyuyordum. Normalde kıpkırmızı dolaştığım suratımı aynaya baktığım zaman artık düzgün bir hale bürünmüş şekilde görüyorum” diye konuştu.

“Özgüvenim yerine geldi”

Gökçe Fazlıoğlu ise, “Kilom bana rahatsızlık veriyordu. Hem psikolojik anlamda hem de sağlık anlamında rahatsızlık yaşıyordum. Ameliyat olduktan sonra özgüvenim yerine geldi. Sağlık problemlerinden kurtuldum. Özellikle yorgunluğum çok vardı. Daha dinç ve dinamik hissediyorum” şeklinde konuştu.

“En önemlisi hayat kaliteleri değişti”

Hastaların ameliyatlarını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güzel, “Obezite ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ciddi hem tedavisi zor hem de tedavi maliyetleri çok fazla sorunlara yol açıyor. Özellikle diyabet bunların başında geliyor. Hatta bazı kanser türleri obezitenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Burada Trabzon’dan bir ailemiz var. Önce aileden babayı ameliyat ettik. Diyabet obezitesi vardı. Sonrasında ise gelin hanımı ve oğlunu ameliyat ettik. 3’ününde ameliyatları başarılı geçti. İstedikleri kiloya yavaş yavaş geliyorlar. En önemlisi hayat kaliteleri değişti. Obezitede cerrahi bir kilo kaybına ve birçok ilacı bıraktırmaya yol açar. Burada hastaları iyi seçmek gerekiyor. Her hasta ameliyata uygun değildir. Hastaları iyi seçtiğimiz de başarı gerçekten yüksektir. Hastanın yaşamına kalite katan bir cerrahi oluyor” ifadelerini kullandı.