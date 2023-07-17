Adana Kozan’da bir 100 haneli bir köyde üretici Meliha Cömert, devlet desteğiyle lavanta bahçesi oluşturdu, mor turizme yörenin kapılarını açtı.

Kırsal bölgelerden Gökgöz Mahallesinde çiftçi Meliha Cömert, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden kuraklık ve su sorunu nedeni faydalanarak lavanta bahçesi kurdu. 6 dönüm araziye lavanta eken ve açık hava fotoğraf stüdyosuna çeviren, yaz boyunca misafirlerini ağırlayacak Cömert’in ziyaretçileri Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ile ilçe protokolü oldu. 100 haneli köylerini lavanta turizme kazandıran Cömert , Kaymakam Arslanköylü ve ilçe protokolü ile ziyaretçilerin katılımıyla bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü , “Atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürerek köyünü turizme kazandıran genç çiftçimizi tebrik ediyoruz. Bizler kırsal mahallelerde tarım ile uğraşan çiftçilerimize her daim destek vermeye çalışıyoruz Turizm açısından da görsellik kazandıran lavanta bahçesini köye kazandıran kardeşimizi tebrik ediyor başarılar diliyoruz ”dedi.

Genç Girişimci Meliha Cömert ise “Küresel ısınmadan dolayı verim alamadığım tarlayı Lavanta ekimi yaparak değerlendirmek istedik. Turizm hayali ile lavantalarımızı ekmeye başladık. Kozan Kaymakamımız, İlçe Tarım Müdürümüz desteklerini esirgemediler. Fideleri ilçe tarımdan aldım ve bugünde açılışını yaparak ziyaretçilerimizi davet ediyoruz çıkıp çıkıp gelsinler” diye konuştu.