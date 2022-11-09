HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 100 gönüllü, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde çevre temizliği yaptı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 100 gönüllü, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde çevre temizliği yaptı.

Yüksekova Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin (YEKDASDER) ortaklaşa ‘Doğamız Rahat Uyusun, Biz Nöbetteyiz’ sloganıyla başlattığı çevre temizliği etkinliğine 100 gönüllü katıldı. İpekyolu Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında öğrenci, öğretmen ve dağcıların da yer aldığı 100 gönüllü, 3 kilometrelik alanda çöp topladı.

Güzel ve temiz bir çevre için çöp topladıklarını söyleyen Öğretmen Fırat Baki, “Bugün okul olarak temizliğe dikkat çekmek için etkinliğe katıldık. Özellikle bu bölge, öğrencilerinin yoğun olduğu bir yer. Temizlik sadece belediyenin işi değil, aslında hepimizin işi. Bu temizliğe destek olmak için, öğretmen ve öğrencilerle katıldık. Şu an ilçenin en işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi’nde çöp topluyoruz. Biz bu çevre temizliğini 100’den fazla kişiyle yaptık. Tek amacımız güzel ve temiz bir çevreye sahip olmak. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Tüm öğrencilerin çevreye sahip çıktıklarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) Yöneticisi Ahmet Güldal ise “Dağcılar olarak bugün öğretmen ve öğrencilerimizle okullar bölgesinde çevre temizliğine katıldık. Şu an ilçenin can damarı olan İpekyolu Caddesi’nde yaklaşık 3 kilometrelik bir alanı temizledik. Aslında bu örnek bir davranış. Özellikle öğrencilerimizin olması ayrı bir güzellik” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) Başkanı Suat Öztekin de, çevre temizliğine dikkat çekmek için okullar bölgesinde 100 kişilik grup haliyle çöp topladık. Çok güzel oldu. Gelişi güzel bir şekilde atılan tüm çöpleri topladı” diye konuştu.