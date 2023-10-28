Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi iş birliğinde 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde daha temiz bir çevreye dikkat çekmek için 100 öğrenci ile çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

İlçenin doğal güzelliklerinden biri olan ve vatandaşların piknik ve gezi amaçlı sıkça tercih ettikleri alan olan Çaygören Barajı çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Özellikle yerlere çöp atan piknik sonrası çöplerini bırakan vatandaşlara sosyal mesaj da verildi.

Sındırgı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Fulya Güngör, “Bizler, Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve hocalarıyla birlikte 100. yılda Cumhuriyet’imizin 100. yılında 100 öğrenci, Sındırgı’nın en güzel doğa harikası Çaygören Barajı’nı temizlemeye geldik. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Hepsi birden el birliğiyle güzel bir gelecek için, güzel bir Sındırgı için hep beraber 100. yıla yakışır güzel bir etkinlik yaptık. Hepsi için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sındırgı Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sıla Dilek, “Biz gençlik merkezimiz olarak ve üniversitemizin Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte belediyemizin de destekleriyle Sındırgı’nın güzel bölgelerinden olan Çaygören Barajı’nı temizlemeye geldik. Öğrencilerimizin de katkılarıyla hem 100. yılımızda bir iyilik için olarak çevremizi temiz bırakıyoruz” sözlerine yer verirken, Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Recep Altıntaş, “Sındırgı Meslek Yüksekokulunun öğrencilerindenim. Bugün burada 100 arkadaşımızla beraber çöp toplamaya geldik. Çayören Barajı’na belediyemizin destekleri ve okulumuzun destekleriyle beraber aynı zamanda Gençlik Merkezi bizi destekleriyle beraber hep beraber burada güzel bir aktivite geçirdik. Barajın güzelliklerini gördük, burada arkadaşlarımızla güzel eğlendik. Teşekkür ederim” dedi.