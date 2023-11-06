Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde 1923 yılından 2023 yılına kadar çekilmiş olan Bolu fotoğrafları sergilendi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Fotoğraf Sanatı Derneği, 1923 yılından 2023 yılına kadar olan Bolu fotoğraflarını derledi. Derlenen fotoğraflar, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde sergilendi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay’ın açılışını yaptığı sergide, 1923 yılından 2023 yılına kadar olan Bolu’nun sembol fotoğrafları görücüye çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide vatandaşlar, eski Bolu fotoğrafları önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

"100. Yılda 100 Bolu Fotoğrafı" sergisi 3 gün boyunca gezilebilecek.