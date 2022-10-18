100 fotoğraf sever ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi 150 yıldır aynı tohumdan Bilecik’te üretilen ’Çukurören Biberi’ oldu.

100 fotoğraf sever ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi 150 yıldır aynı tohumdan Bilecik’te üretilen ’Çukurören Biberi’ oldu.

Havanın soğumasına ve yağan yağmura rağmen Çukurören köyüne ve ismini aldığı biberine hayranlıklarını gizlemeyen fotoğraf sever ve fotoğraf sanatçıları bol bol resim çektiler. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "150 yılı aşkın ata tohumu ile hala tadını ve lezzetini koruyan, tescilli coğrafi ürünü; en tatlı, en kıymetli, en güzel acısı olan Çukurören biberi. Tadı kadar inci gibi büyük zahmetlerle köylü teyzelerimizin köy duvarlarına narin elleriyle dizip astığı o muhteşem görüntüsü ile de yerli ve yabancı turist ve fotoğraf sanatçılarının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugün yaklaşık 100 fotoğraf sever ve fotoğraf sanatçılarının rotası Çukurören köyü oldu. Havanın soğumasına ve yağan yağmura rağmen Çukurören köyüne ve ismini aldığı biberine hayranlıklarını gizleyemedi. İstanbul’dan gelen misafirler bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler. Programın ikinci bölümünde ise Çukurören köyünden rotasını Pazartesi’ne çeviren kafile orada da Kınık Çömlek Köyü ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı’na uğrayarak çömlek yapımını deneyimleyip, Küçükelmali Tabiat Parkında doğa ile baş başa kaldılar. Bizler de Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak şehrimizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini gezerek tanıtılmasına katkı sağlayan bu güzel ekibe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.