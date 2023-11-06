Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı anısına, Gölyaka Meslek Yüksekokulu kampüs alanında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri ile Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşarak, hem Cumhuriyetimizin 100 yılı, hem de çevre duyarlılığı adına önemli bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirildi.