Gaziantep’te kavurucu sıcak havada 100 dereceyi bulan ateş ocağında mesailerine devam eden kalay ustaları insanların sağlığı için zor şartlarda çalışmaya devam ediyor.

Ülke genelinde son yılların en sıcak günleri yaşanırken Gaziantep’te sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Gaziantep’in Bakırcılar Çarşısında Kalaylama işlemi yapan ustalar ocaklardaki ateşin sıcaklığıyla birleşen ve 100 dereceye varan sıcaklığa rağmen, insanların sağlığı ve ekmek parası için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Harcadıkları yoğun mesailerle vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ustalar, insanların sağlıklı yaşam sürmeleri için evde yemek yaparken kalaylı kapların kullanılması gerektiğine değinmeyi unutmadı.

“Bu işi yapmak zorundayız"

Kalay ustası Cahit Çalı, kalaylama işleminin rüzgarsız bir ortamda ocak ateşinde yapılması gerektiğini ve bu nedenle kapalı ortamda yapmak zorunda olduklarını kaydetti. Yaz dönemlerinin bunaltıcı sıcakların yaşandığı bu günlerde işlerine devam etme mecburiyetinde olduklarını da anlatan kalay ustası, "Biz bu sıcakta çalışıyoruz alıştığımız için sadece terliyoruz bize pek etkisi olmuyor. Bu işi yapmak zorundayız, yapmazsak ekmek parası kazanamayız. Halimiz kalmıyor, iç organlarımız hep sıcaktan dolayı hasar görüyor. Dışarıda 40 derece, şuan burada ocak ateşiyle birlikte 100 derece. Bu iş dışarıda yapılmaz. Benim torunum yapıyor ama rüzgar vurduğu için içeride yaptığım gibi olmuyor” dedi.

“İnsanlar sağlığı için kalaya önem vermeli”

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kalaylı kaplarda yemek yapmaları gerektiğini vurgulayan Çalı, “Burada insanların sağlığını düşünerek bakır kap kalaylıyorum. İnsan ben biraz sağlıklı yaşayayım derse kalaya önem verecek. En azından evinde bir kazana, yemek pişirdiği bir kazana önem verecek” diye konuştu.