9 Eylül Cuma günü Melensu Park’ta yapılacak olan sünnet şöleninde; sünnet gezisi, Mevlid-i Şerif okunması, çeşitli etkinlikler, sürpriz hediyeler ve özel gösteriler yer alacak.

15 Ağustos’ta başlayan kayıt işlemleri sona eren Düzce Belediyesi geleneksel toplu sünnet şöleni 9 Eylül Cuma günü Melensu Park’ta gerçekleştirilecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplu sünnet şöleni için 100 aile kayıt yaptırdı.

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi nedeniyle ara verilen ‘Toplu Sünnet Şöleni’ 9 Eylül Cuma günü Melensu Park’ta gerçekleştirilecek.

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